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台積電與集團股發威 台股飆漲594點寫史上第7大漲點

2024/12/23 14:37（12/23 14:44 更新）
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台股在台積電、鴻海等領軍衝鋒下，大漲逾590點。中央社記者王騰毅攝 113年12月23日
台股在台積電、鴻海等領軍衝鋒下，大漲逾590點。中央社記者王騰毅攝 113年12月23日
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（中央社記者江明晏台北23日電）台股今天開高走高，不畏外資耶誕休假去，台積電、鴻海等權值股衝鋒，加上內資與集團衝刺年底作帳行情，神盾、能率、上銀等集團股強勢，帶動台股終場收在23104.54點，飆漲594.29點，寫台股史上第7大漲點紀錄。

美股上週五一掃頹勢，4大指數全面反攻，台積電ADR漲1.32%，輝達股價勁揚逾3%，激勵台股今天開高走高，一度攻上23132點，漲622點。

台股加權指數終場上漲594.29點，收23104.54點，成交值新台幣3530.86億元，電子股上漲3.14%、金融股上漲1.77%。代表中小型股票的櫃買指數上漲0.71%。

台股今天終場上漲594.29點，寫下台股史上第7大漲點紀錄，也是今年第6大漲點。

觀察盤面焦點，台積電上漲45元，收1080元，漲幅4.35%，鴻海漲2.49%，收在185.5元，聯發科、大立光漲逾1%。

AI伺服器族群熱絡，廣達勁揚逾4%，技嘉、英業達、緯創漲逾1%。

投信與集團年底衝刺作帳行情，神盾、能率、威盛、上銀等集團表現搶眼，威盛上漲1.61%，宏達電勁揚近6%；能率集團中，IKKA-KY漲停、正能量智能漲逾6%、能率網通漲逾3%；神盾上漲7%，安國漲停；上銀勁揚逾5%，大銀微系統漲停。（編輯：林家嫻）1131223

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