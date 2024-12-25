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輝達在台綠電憑證供應商 富威電力12/25起上市競拍

2024/12/25 19:38
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（中央社記者潘智義台北25日電）富威電力是台灣首家提供綠電憑證給輝達的售電業者，預計2025年1月掛牌上市。配合上市前公開承銷辦理現金增資新台幣1.05億元，將發行1.05萬張新股。

富威電力指出，現增1.05萬張新股當中，8925張採競價拍賣、公開申購方式辦理承銷，投標期間為12月25日至27日，競拍底價為69.83元，暫訂每股發行價格81元溢價發行。

富威電力是森崴能源旗下子公司，2023年12月21日興櫃掛牌，明年1月轉上市，也是首家掛牌的綠電售電交易商，提供客戶綠電用電規劃、綠電轉供、憑證申請及用電匹配優化分析等綠電購售電服務。

富威電力除了銷售母公司森崴能源自建的光電、風電，也結合其他再生能源發電業者，以跨平台、跨領域方式布建綠電購售電服務大平台，也是台灣首家提供綠電憑證予輝達的售電業者。

富威電力指出，除了積極服務台灣企業綠電供應服務，目前手中已經簽訂超過160億元綠電供應合約，客戶包含鴻海、緯創、日月光、台達電等，以目前手上合約，預估業績將呈階梯式成長。

另外，配合政府推出的深度節能計畫，富威電力預計2024年至2027年將投入353億元經費，達到節電206億度電的目標，預估將帶動3266億元的節能投資效益。

富威電力2019年6月28日成立，主要營業項目包括再生能源交易、節能工程與顧問服務、儲能工程與代操服務，資本額為6億元。為了服務客戶最後一哩路，也投資成立旭威認證子公司，持股95.5%，協助客戶碳盤查、碳認證等業務，除了為客戶節能，並提供減碳、儲能、綠電交易等一條龍的全方位專業服務。（編輯：張良知）1131225

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