加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.2 最大震度花蓮4級
首頁 / 證券

00676R反分割 新受益憑證明年2月19日上市買賣

2024/12/26 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北26日電）繼元大台灣50反1（00632R）之後，富邦台灣加權反1 ETF（00676R）也啟動反分割案，並於11月21日受益人大會中通過。證交所今天公告，00676R新受益憑證上市買賣日訂於明年2月19日。

台股頻創新高，台股反向ETF的股價、淨值直直落，為避免下市危機，元大台灣50反1今年8月率先宣布進行反分割作業，並於10月17日受益人會議通過，成為國內ETF反分割首例。

富邦台灣加權反1也跟進，10月宣布展開反分割作業，並於11月21日受益人大會通過，富邦投信本週正式向證交所申請辦理反分割作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

證交所今天公告表示，00676R受益憑證單位數反分割比率為0.16666667，即投資人原如持有6個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。

因應反分割作業，00676R受益憑證將於2025年2月6日進行信用交易最後回補，同年2月12日起至114年2月18日停止在市場買賣，2月14日起至2月18日停止受益人名簿記載變更，並將以2月19日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。（編輯：楊凱翔）1131226

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：