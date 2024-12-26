台驊完成董事改選 尋覓供應鏈併購機會

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（中央社記者江明晏台北26日電）台驊今天召開股東臨時會，完成董事改選，並推選具金融產業背景的張立秋為新任董事長。台驊表示，將持續關注川普關稅政策與美東罷工風險，尋找上下游供應鏈合資或併購機會。

台驊今天股東臨時會完成董事全面改選，新任董事會成員包括張立秋、大聯大代表人黃偉祥、長捷國際開發公司代表人劉彩轉、益緯投資公司代表人魏標昌、菖隆投資公司代表人謝齡誼；台驊同時選任陳錦旋、林志雄及廖勝利3名獨立董事。

台驊股東會結束後，隨即召開董事會，推選張立秋為新任董事長。台驊指出，董事長張立秋具有金融產業經驗，長期在業界建立合作網絡，未來將帶領台驊控股深化全球市場的資源整合能力，進一步鞏固在國際市場競爭力。

台驊控股在11月時宣布，前任董事長顏益財主動辭任董事長暨董事職務，並以創辦人身分繼續支持集團發展。

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展望市況，台驊控股表示，透過全球化布局，今年前11個月海、空、鐵3大運輸承攬量皆繳出雙位數成長，第4季航運市場即將進入尾聲，中國農曆年前出貨量能也符合預期。

台驊表示，將持續關注川普政府對於中國、東南亞、加拿大及墨西哥等關稅政策及美東罷工風險的影響，同時加速布局全球投資，積極尋找合適產業上下游供應鏈，進行合資或併購機會，隨著供應鏈產地移轉，擴大營運據點，以分散風險。（編輯：張良知）1131226