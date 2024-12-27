亞幣貶勢洶洶 新台幣摜破32.7元關卡創近5個月新低

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）美元指數續居高位，韓元破底、日圓疲軟，新台幣兌美元只能跟著低頭示弱，貶破32.7元關卡，今天收盤收在32.72元，貶值2.4分，改寫近5個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額10.845億美元。

2024年即將封關，往年此時都會迎來年底作帳行情，出口商拋匯支撐匯價，讓新台幣走勢偏升，今年卻一反常態，在最後倒數的交易日，還是緩步走貶並改寫波段低點。

外匯交易員指出，美國總統當選人川普攪亂一池春水，現在美債殖利率居高、美元持堅，吸引資金流往美元資產，亞幣方面，南韓因政局紛擾，韓元大跳水，貶破1480關卡，刷新金融危機後新低，日圓也跌跌不休，在此情況下，新台幣只能跟進貶勢。

新台幣兌美元今天開盤價為32.69元，最高32.688元、最低32.75元。外匯交易員指出，匯價跌至32.700元上方後，出口商大舉進場、積極掛單，不過投信匯出也不手軟，使得匯價震盪走弱。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值2.9分或0.09%，週線連3黑。距離2024年封關僅剩最後2個交易日，相較於2023年底還在30字頭，新台幣匯率全年收貶幾成定局。

展望2025年，外匯交易員認為，市場不確定性太高，經驗法則很難適用，目前美債殖利率、美元雙高，亞幣也各有挑戰，在此情境下，新台幣將隨亞幣走弱；但也有另一種看法認為，川普青睞弱勢美元，川普1.0執政第一年，美元也是往下，後面幾年政策陸續發酵，美元才轉而向上。

外匯交易員表示，不能排除川普上任後，會透過口頭放話的方式，打擊強勢美元氣焰，屆時國際匯市就可能走向不同的局面。（編輯：潘羿菁）1131227