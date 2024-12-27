國際運價指數連5漲 美東、美西線勁揚

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（中央社記者江明晏台北27日電）上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），連5週上漲，漲幅約3%，美東、美西線勁揚。航運業人士分析，美國線1月將開始調漲價格，客戶提早出貨，市場雖擔憂罷工風險，但未出現美東貨轉往美西的狀況。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價上漲0.5%；遠東到地中海每TEU運價漲約1%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）漲逾9%；遠東到美東每FEU漲逾7%。近洋線部分，日本小漲，東南亞跌約5%。

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航運業人士表示，美國線1月將開始調漲價格，客戶提早出貨，市場擔憂美東碼頭罷工風險，但目前美東貨載轉往美西的狀況還未出現；歐洲線則因空白航班，造成艙位較滿。

市場關注，美東碼頭1月15日是否再度罷工。業者表示，美東勞資爭議來自自動化議題尚未有共識，預估1月初雙方都無法回到談判桌，但距離1月15日時間逼近，川普上台前後是否能達共識，不確定性相當高。（編輯：張良知）1131227