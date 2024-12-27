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11月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會看明年景氣溫和成長

2024/12/27 17:02（12/27 17:11 更新）
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國發會27日公布11月景氣燈號續亮黃紅燈，綜合判斷分數為34分，較10月增加2分。圖為民眾在台北市東區百貨公司購物。中央社記者張皓安攝 113年12月27日
國發會27日公布11月景氣燈號續亮黃紅燈，綜合判斷分數為34分，較10月增加2分。圖為民眾在台北市東區百貨公司購物。中央社記者張皓安攝 113年12月27日
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（中央社記者潘姿羽台北27日電）國發會今天發布11月景氣燈號，續亮代表「趨熱」的黃紅燈，僅管美國總統當選人川普明年新政帶來不確定性，影響廠商信心，但國發會認為，在全球貿易量成長、AI（人工智慧）動能持續以及投資暢旺等因素助攻之下，明年景氣溫和成長。

11月景氣燈號綜合判斷分數為34分，較10月增加2分，燈號連續第3個月亮出黃紅燈。

觀察景氣燈號9項構成項目，受惠於AI應用需求殷切，加上年底外銷旺季，以及傳統產業市況略有改善，海關出口值、製造業銷售量指數2指標雙雙轉呈黃紅燈，分數各增加1分；其餘7項燈號維持不變。

值得注意的是，雖然景氣同時指標經回溯修正後，連續19個月上升，顯示國內景氣維持成長，但領先指標連續4個月下滑，且領先指標7大構成項目中，製造業信心、外銷動向、金融面、受僱面以及營建等指標均下滑。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩對此表示，領先指標下降項目雖多，大多呈現微幅下降，製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向2指標下滑，主要反映對川普未來的經貿政策有些憂慮，建築業開工樓地板面積則受到住宅景氣走疲影響，但政府公共建設持續以及廠商擴廠效應，有助於拉動營建工程後續表現。

邱秋瑩指出，AI題材發燒，助攻今年出口的同時，也墊高基期，可能限縮明年成長率，但明年國內生產毛額（GDP）另一亮點是投資，今年民間投資規模達到新台幣5.3兆元，明年可望進一步成長，升至5.7兆元，投資動能除了AI，政府力推公共建設、均衡台灣也有幫助。

邱秋瑩認為，景氣領先指標下滑是警訊，必須密切關注，但不需太過悲觀，目前沒有看到景氣反轉向下的跡象。

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展望2025年，邱秋瑩分析，即便美國經貿新政可能對全球貿易產生負面影響，主要預測機構多認為，明年全球貿易成長率還是優於今年，除了AI新品帶動，主要經濟體接連降息，以及主要國家推出經濟刺激政策，都有助於貿易回溫；台灣出口在今年的高基期之下，明年仍可溫和擴張。

至於景氣燈號在今年8月亮出熱絡紅燈、綜合判斷分數攀至39分的波段高點後，便開始走下坡，9至11月連3月亮出黃紅燈，分數僅在32至34分的區間波動，媒體關注，接下來是否再次挑戰紅燈機會不大，邱秋瑩認為，燈號較難預測，不過景氣展望維持成長態勢。（編輯：潘羿菁）1131227

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