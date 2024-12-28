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富邦媒尾牙登場 蔡明忠：2025年探索電商第二曲線

2024/12/28 20:56
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（中央社記者江明晏台北28日電）富邦媒尾牙今天登場，席開近300桌，momo今年前11個月累積營收衝破新台幣千億元大關，董事長蔡明忠表示，明年momo繼續衝刺，目標2025年探索多元科技電商的第二曲線。

富邦媒今天舉行謝年會，透過新聞稿說明訊息，呼應20週年以「開箱下一個自己」為主題，旗下momo及富昇物流、富美康健等子公司共數千名員工參與，於南港展覽館席開近300桌。

momo今年前11個月累積營收衝破新台幣千億元大關，momo董事長蔡明忠端出總計破千萬、中獎率逾45%的獎金提供員工抽獎。

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蔡明忠表示，2024年momo三大服務持續堆疊創新能量，由平台數據延伸的momo Ads穩健拓展，在活化數據流量的同時，也為廣告主帶來更精準的曝光與轉化效果。以電視購物為利基的「直播電商轉型工程」，帶動觀眾黏著度提升，2024上半年直播觀看流量即年增近150%，直播業績成長飆破280%。

蔡明忠進一步說明，全新營運模式mo店+至今吸引近5000間供應商進駐，上架商品數逾百萬件，加上南台灣最大倉儲「南區儲配運輸物流中心」正式啟用，目標2025年momo將持續探索多元科技電商的第二曲線，為平台經濟挹注長期成長動能。（編輯：張若瑤）1131228

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#蔡明忠
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