饗樂餐飲明年1/6登興櫃 2030年拚在台開千店

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）經營Q Burger的饗樂餐飲，將於2025年1月6日以每股118元價格登錄興櫃，創辦人鄭瑞賓表示，目標2030年在台開千家店，並已在7個國家申請商標，未來將進軍海外市場。

Q Burger今年前11月營收突破新台幣20.28億元，已超越2023全年，上半年稅後淨利7446.3萬元，每股盈餘3.68元，2023年每股盈餘6元，旗下有近200間直營門市，總店數373家，北部店數有299家。

Q Burger創辦人暨董事長兼總經理鄭瑞賓今天表示，明年將展店到500家，新增的120多家店都會是直營店，未來5年的展店目標，是到2030年要開到1000家，10年的目標，是在2035年展店到2000家，平均以「每3天開1家店」的速度拓展。

Q Burger自2014年成立，資本額2.22億元，有逾千人的團隊，目前是連鎖早午餐賽道中，唯一直營占比近5成的品牌，鄭瑞賓說，盼透過興櫃吸引更多人才與資源，北中南全面加速展店，品牌於六都將只開放直營、內部員工創業加盟與現有加盟主複數展店。

目前餐飲產業缺工，鄭瑞賓表示，Q Burger是一個Boss養成平台，吸引想要當老闆的年輕人加入，提供激勵回饋體系，具備走出公司加盟創業成為創業家，或留在公司內發展成為興業家經理人的職涯雙路徑。

值得注意的是，鄭瑞賓表示，Q Burger積極布局數位應用發展，2019年推出品牌APP，在疫情期間營業額逆勢成長30%，目前已累積超過118萬會員，領先產業其他競爭對手，會員更為門市貢獻逾5成消費營收，預計2025年首季推出新版APP、上半年啟動數位票券商城，將透過異業合作、跨界聯盟，有機會在2026年創造會員數與消費力規模倍數成長。

鄭瑞賓指出，Q Burger客單價平均180元，外送則為260元，平均單店年營收是1050萬元。

至於海外市場計畫，鄭瑞賓表示，目前已在7個國家申請商標，在台灣站穩市場達到千店後，會加速海外布局，鎖定北美和東南亞市場，會採取直營模式，也不排除和其他公司合資搶占新市場，並坦言目前已有許多海外邀約。（編輯：林家嫻）1131230