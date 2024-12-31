東森國際分攻虛實通路 3商場年營收近5億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北31日電）東森國際今天召開法人說明會，前3季每股盈餘（EPS）0.65元，未來集團將持續整合虛實通路，今年中和廣場、台北車站K區、北榮廣場3個商場營收合計新台幣4.78億元，未來將拓展更多潛力新客源。

東森國際今天召開法人說明會，前3季營收年減1.46%，每股盈餘（EPS）0.65元，雖然較去年同期0.27元成長，但還是受到轉投資新媒體事業、寵物事業進行門市優化調整等影響。

東森國際強調，未來集團將透過持續耕耘線上線下整合，如商場、美容及健檢中心等，發揮資源共享效應，並投入AI新科技布局，推動數位轉型，抓住年輕與熟齡社會成長契機，提升經營績效。

倉儲事業方面，東森國際表示，營運量較去年同期成長8.6%，近年持續推動能源轉型創新，汰換大型吸（卸）穀機、IE3高效率馬達與高壓變壓器等老舊耗能設備，兼顧能源轉換與作業效率提升，維持穩定獲利。

寵物商機持續成長，東森國際表示，轉投資事業東森寵物雲汰弱留強，優化實體門市，強化自營商品，並與慈愛寵物醫院合作，今年底實體店家數達112家，在全台18縣市設點。

而在台灣電視市場廣告收入下滑6.1%的情況下，東森新媒體預估，廣告營收僅年減2.8%，衰退幅度低於市場平均，將持續運用AI個性化行銷，即時數據分析，提供精準的廣告解決方案，提高廣告營收。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

東森購物今年前10月的合併營收155.3億元，每股盈餘（EPS）達8.81元，面對電商市場競爭日益激烈，東森購物今年將重心放在實體店的經營，並建立全通路零售生態系；今年中和廣場、台北車站K區、北榮廣場3商場營收合計4.78億元，未來將拓展更多潛力新客源。

東森自然美公司指出，稅前淨利成長6%，同時積極布局中國市場，門市數大幅成長，新增逾190家門市，11月底累積加盟店家達1383家，並於2024年啟動上海奉賢東森自然美科技研發生產中心，為未來中國市場人口紅利預作準備。（編輯：楊蘭軒）1131231