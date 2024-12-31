加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

市調：NAND Flash需求恐惡化 明年第1季跌價逾1成

2024/12/31 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹31日電）隨著時序步入傳統淡季，集邦科技預期，明年第1季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商庫存將持續攀升，同時面臨訂單需求惡化挑戰，NAND Flash平均合約價恐下滑10%至15%。

集邦科技發布新聞稿，說明NAND Flash市場展望。集邦科技表示，明年上半年上游供應鏈首要任務是去化既有用戶端固態硬碟（SSD）庫存，在需求疲軟、庫存壓力不輕的情況下，供應商將降價求售，預估明年第1季用戶端SSD價格可能下滑13%至18%。

集邦科技指出，在人工智慧（AI）和儲存應用帶動下，2025年企業級固態硬碟（SSD）需求可望持續成長，不過，第1季仍會受到淡季影響，預期明年第1季企業級SSD價格將下滑5%至10%。

嵌入式記憶體（eMMC）方面，集邦科技表示，手機廠明年第1季將著重於去化庫存，加上電信標案及網通需求受到壓抑，預期產品價格將下滑13%至18%。

通用快閃記憶體（UFS）方面，集邦科技預期，明年第1季需求維持低檔，供應商可能因競爭而降價，價格跌幅將約13%至18%，

至於NAND Flash晶圓方面，集邦科技指出，在模組廠採購意願低落，加上市場競爭加劇，預期明年第1季價格可能下滑13%至18%，且跌幅不排除進一步擴大。（編輯：張良知）1131231

#NAND Flash
#集邦
#集邦科技
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：