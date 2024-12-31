市調：NAND Flash需求恐惡化 明年第1季跌價逾1成

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（中央社記者張建中新竹31日電）隨著時序步入傳統淡季，集邦科技預期，明年第1季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商庫存將持續攀升，同時面臨訂單需求惡化挑戰，NAND Flash平均合約價恐下滑10%至15%。

集邦科技發布新聞稿，說明NAND Flash市場展望。集邦科技表示，明年上半年上游供應鏈首要任務是去化既有用戶端固態硬碟（SSD）庫存，在需求疲軟、庫存壓力不輕的情況下，供應商將降價求售，預估明年第1季用戶端SSD價格可能下滑13%至18%。

集邦科技指出，在人工智慧（AI）和儲存應用帶動下，2025年企業級固態硬碟（SSD）需求可望持續成長，不過，第1季仍會受到淡季影響，預期明年第1季企業級SSD價格將下滑5%至10%。

嵌入式記憶體（eMMC）方面，集邦科技表示，手機廠明年第1季將著重於去化庫存，加上電信標案及網通需求受到壓抑，預期產品價格將下滑13%至18%。

通用快閃記憶體（UFS）方面，集邦科技預期，明年第1季需求維持低檔，供應商可能因競爭而降價，價格跌幅將約13%至18%，

至於NAND Flash晶圓方面，集邦科技指出，在模組廠採購意願低落，加上市場競爭加劇，預期明年第1季價格可能下滑13%至18%，且跌幅不排除進一步擴大。（編輯：張良知）1131231