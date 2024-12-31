外資先買後賣 今年提款台股6951億元史上第2大

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（中央社記者吳家豪台北31日電）外資今年動向由買轉賣，全年累計賣超新台幣6951.41億元，為史上第2大，僅次於2022年賣超1.23兆元。儘管外資不捧場，但在內資投信力挺下，台股今天封關收在23035.1點，創歷年封關新高，今年漲點5104.29點更創歷年最大漲點。

根據證交所統計，2024年外資及陸資總買入金額為33兆3490.02億元，總賣出金額為34兆441.43億元，累計賣超為6951.41億元。

受美股4大指數下挫影響，台股今天封關終場下跌155.1點，收23035.1點，失守短期均線。自營商賣超33.32億元，投信賣超11.14億元，外資及陸資賣超184.51億元，三大法人合計賣超228.97億元。

外資今天減碼族群以航運、金融、半導體及面板為主，華航遭賣超2.13萬張最多，其他上榜前10名個股包括彰銀、華南金、聯電、群創、新光金、國泰永續高股息、中鋼、友達、台新金。

外資自2020年起連續3年減碼台股，2022年受疫情影響，創史上最大賣超金額1.23兆元，去年因為人工智慧（AI）題材轉為買超。

今年AI類股仍是市場關注焦點，但其他產業包含汽車及消費電子等景氣遲遲未回溫，外資轉為保守應對，第3季大刀砍向台股，7月賣超3502.55億元為全年最高峰，11月賣超2729.45億元，4月和8月也都賣超逾千億元。（編輯：張良知）1131231