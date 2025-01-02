加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股1/300
首頁 / 證券

美國利率、關稅疑慮影響 亞股2025開市普遍走低

2025/1/2 14:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港2日綜合外電報導）受美國利率、關稅及中國經濟前景疑慮影響，美股連續第4個交易日陷入「收假症候群」，連帶拖累亞洲股市；2025年亞股今天開市，走勢普遍低迷。

法新社報導，2024年股市表現強勁，主要受益於市場對人工智慧（AI）領域投資興趣濃厚、央行降息政策及川普重返美國總統大位的提振。

道瓊工業指數全年上漲約13%，標普500指數上漲超過23%，以科技類股為主的那斯達克指數則大漲約29%。

德國DAX指數與日本日經指數均揚升近20%，英國FTSE 100指數上漲近6%，法國CAC 40指數則為異數，全年下跌2.2%。

加密貨幣比特幣（Bitcoin）飆升逾120%，突破10萬美元，另一個加密貨幣以太幣（Ether）也大漲逾40%。黃金、咖啡與可可價格均創下新高。

不過在元旦假期前夕，儘管歐洲股市上揚，美股在2024年12月31日收跌。

道瓊工業指數下跌0.1%，標普500指數下跌0.4%，那斯達克指數則下跌0.9%。

香港與中國股市今天走低，日本股市則休市至6日才開市。

受美股期指上升帶動，澳洲與韓國股市小幅上漲。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140102

川普
特斯拉爆炸案車上找到煙火炮 美警尚未排除恐攻川普就職慶賀團再加2人 柯志恩郭昱晴入列
美股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
2025年開紅盤 法人：台股面臨23000點保衛戰
27
更多編輯台推薦新聞：