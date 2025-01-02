美國利率、關稅疑慮影響 亞股2025開市普遍走低

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（中央社香港2日綜合外電報導）受美國利率、關稅及中國經濟前景疑慮影響，美股連續第4個交易日陷入「收假症候群」，連帶拖累亞洲股市；2025年亞股今天開市，走勢普遍低迷。

法新社報導，2024年股市表現強勁，主要受益於市場對人工智慧（AI）領域投資興趣濃厚、央行降息政策及川普重返美國總統大位的提振。

道瓊工業指數全年上漲約13%，標普500指數上漲超過23%，以科技類股為主的那斯達克指數則大漲約29%。

德國DAX指數與日本日經指數均揚升近20%，英國FTSE 100指數上漲近6%，法國CAC 40指數則為異數，全年下跌2.2%。

加密貨幣比特幣（Bitcoin）飆升逾120%，突破10萬美元，另一個加密貨幣以太幣（Ether）也大漲逾40%。黃金、咖啡與可可價格均創下新高。

不過在元旦假期前夕，儘管歐洲股市上揚，美股在2024年12月31日收跌。

道瓊工業指數下跌0.1%，標普500指數下跌0.4%，那斯達克指數則下跌0.9%。

香港與中國股市今天走低，日本股市則休市至6日才開市。

受美股期指上升帶動，澳洲與韓國股市小幅上漲。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140102