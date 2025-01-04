文創產業再掀IPO潮？專家：穩定營運為考驗

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（中央社記者何秀玲台北4日電）台灣文創產業在10年前曾有一波掛牌潮，歷經疫情衝擊及疫後轉型調整，影視及生活文創產業均蓬勃發展，未來不排除再有一波IPO潮。專家表示，近年文創產業朝正向發展，但穩定營運和獲利才是最大考驗。

影視業者瀚草文創以影集「模仿犯」打響名號，成為台灣首部打入Netflix全球收視前10名的台劇，寫下台劇歷史性成績單，也曾製作電影「紅衣小女孩」、影集「誰是被害者」與「茶金」等知名戲劇。

瀚草文創創辦人曾瀚賢向中央社記者表示，2022年瀚草影視整合升級為「瀚草文創GrX Studio」，業務涵蓋製作管理、經紀娛樂、國際合作發行及商務開發等。

他表示，模仿犯獲國際市場青睞後，2023年起走訪泰國、印尼、中國與日本，進一步了解市場新趨勢。因泰國和印尼有人口紅利，越南OTT平台也投資不少經費製作當地內容，讓瀚草看到新的市場，瀚草現在與印尼、泰國、越南合作最為密切。

他認為，台灣做好華語內容，可以走向東南亞市場；歐美市場也開始關注亞洲內容，將是瀚草的機會。「未來或許我們能有更多貨源，不光台灣華語內容，甚至泰國、印尼，瀚草可以作為代理商，讓通路商有很多『菜色』可挑選。」

瀚草文創2024年籌組銀彈，已募資新台幣3億元，未來將持續募資、布局海外市場，投資國際公司場域、體驗經濟規劃都進行中。

曾瀚賢表示，瀚草文創面對國際市場產生新機會後，用內容滿足觀眾，才有望吸引更多資金；有更大的市場，才能發揮國際影響力，5年內將朝IPO方向前進。

瀚草文創也希望投入資源，促進影視產業發展，2024年12月宣布推出「亞洲之春徵件計畫」，將於5年內投資5000萬美元（新台幣逾16億元）製作15部影集與5部恐怖電影，並將業務範圍擴展至整個亞太區域，也讓瀚草文創晉升成為台灣大型影視公司。

另一家從文創設計品牌出發，以設計生活器皿起家，後來跨足旅宿，經營聯合報系旗下南園的文創公司The One（異數宣言），是由執行長劉邦初2003年創立。他讓南園結合管家、職人、文創和在地食藝，轉型為全台房費前5高價的旅館，而南園獲利來源除了房費之外，還有靠周邊商品和體驗經濟，創造獨特經營模式。

The One日前舉辦20週年慶，劉邦初接受中央社記者專訪時表示，The One目前有4個事業部，2024年營收近4億元；其中，異數生活事業部負責原創商品開發、規劃生活美學體驗分享。

異數悅遊事業部經營南園，在面臨疫後出國潮及全球ESG顯學下轉型，運用莊園音樂會等形式，吸引企業與品牌包場；目前中台灣正興建第2個旅宿基地，預計2025年第4季試營運，劉邦初表示，將是全台灣第一個文化生活型旅宿，結合文創、農創、科創產業。

另一個事業部異數擘劃，承接創意生活產業顧問案，先前已將The One運營的經驗輸出至北京什剎海、西安華清池、上海世博會主題館人文會所等項目，成為營收另一個重要來源。此外，基於喜愛主題性旅遊，劉邦初2008年成立「異數風格旅行社」，搶攻國外旅遊高端客層。

劉邦初表示，未來不排除IPO，產生更大經營綜效與影響力，將以全域旅遊的創價模式，攜手更多台灣工藝家、設計家、表演藝術者和小農。他也希望結合各方資源，2025年將籌劃生活產業創價基金，基金規模約20至30億元。

台灣投資人關係協會理事長郭宗霖向中央社記者表示，疫情後台灣文創產業呈現欣欣向榮的發展，包括演唱會、各式展秀、視影製作及發行、動畫特效、線上娛樂、文創餐飲及旅宿等等。

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他說，在文創產業正向發展及企業獲利成長下，許多文創公司也興起IPO的念頭，這是非常好的產業趨勢；不過台灣文創產業大多為「新、小、奇」型態的公司，很多公司都屬於「項目營收」，如何「穩定營運」及「持續獲利」才是最大的考驗。

郭宗霖表示，以電影公司為例，如果沒有持續拍片或製作、發行及授權收入，很容易出現「三年不開張，開張吃三年」的情況，這在面對資本市場時，就會遇到很大的挑戰。（編輯：張良知、楊蘭軒）1140104