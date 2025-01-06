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台股上漲639點 台積電大漲50元衝1125元新天價

2025/1/6 14:03（1/6 14:19 更新）
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台積電股價6日表現強勁，收1125元攻上歷史新高。中央社記者張皓安攝 114年1月6日
台積電股價6日表現強勁，收1125元攻上歷史新高。中央社記者張皓安攝 114年1月6日
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（中央社記者何秀玲台北6日電）全球最大規模消費性電子展（CES）將在7日開幕，帶動，台積電今天股價收1125元，攻上歷史新高，帶動台股今天開高拉高，尾盤漲點持續擴大，最後收23547.71點，上漲639.41點，漲幅2.79%，成交金額新台幣4064.78億元。

加權指數收盤大漲639.41點，以23547.71點作收，電子股上漲3.42%、金融股上漲1.2%。代表中小型股票的櫃買指數上漲1.17%。

台積電尾盤再衝天價，終場以1125元歷史新高價作收，大漲50元，法人表示，台積電16日將舉辦法說會，行情提前發動，市場預期，台積電可望釋出正面消息。

其他權值股包括鴻海上漲3.5元、收184.5元，聯發科上漲60元、收1425元。

CES展將開幕，輝達執行長黃仁勳將發表演講，人工智慧（AI）眼鏡掀起熱潮，AR眼鏡概念股成為資金新歡，機器人概念股同樣上揚，無人機概念股也表現不俗。

AR眼鏡概念股包括英濟、驊訊、達邁分別以36.5元、54.8元和54.8元攻上漲停。

機器人概念股方面，聰泰、亞光與全球傳動分別上揚9.61%、5.67%、4.69%。

無人機概念股中，安集以37.4元攻上漲停；華電網上漲6.94%，佳邦上漲2.1%。（編輯：潘羿菁）1140106

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