財委會立委呼籲修國營事業管理法 激勵留才

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（中央社記者范正祥台北6日電）立法院財政委員會今天審查明年度台灣土地銀行等單位預算案時，多位立委呼籲修正國營事業管理法，有效解決國營金融事業機構招攬及留用人才的弱勢。財政部長莊翠雲重申，重視攬才、留才，還有育才，逐步要往這個方向去推動，一定會做。

財政委員會去年12月26日審查明年度中國輸出入銀行、台灣金融控股股份有限公司等單位預算案時，通過多項主決議，包括國民黨立委陳玉珍、賴士葆、顏寬恒等人共同所提，為有效解決國營金融事業機構缺乏攬才、留才誘因的迫切需求，要求財政部洽行政院人事行政總處檢討鬆綁現行「用人費薪給管理要點」及「經營績效獎金實施要點」，比照泛公股銀行調高至4.6個月；並比照同業依獲利狀況提撥一定比率（1%至8%）的員工酬勞，使國營金融事業機構員工待遇能更公平反映具體貢獻。

立法院財政委員會今天審查明年度台灣土地銀行股份有限公司等單位預算案時，接續通過多項提案，包括民進黨立委吳秉叡、郭國文、伍麗華等人共同所提，有關國營金融事業機構員工生育補助，建議每胎補助新台幣10萬元，還有建請修訂績效獎金上限和提撥員工酬勞比率，以及建請同意國營金融事業機構於用人費用項下辦理員工福利信託項目等。

多位立委今天在協商相關單位預算案時，聚焦如何提升國營金融事業機構士氣及競爭力，並關切財政部對於立法院財政委員會日前通過相關主決議的辦理情形。

國民黨立委羅明才說，國營金融事業機構因為相關限制，無法像民營和泛公股銀行一樣將員工貢獻程度反映於薪酬，這是已經討論了好幾年的不公平現象，如何激勵國營金融事業機構攬才留才的力道，建議莊翠雲是否可以想出比較好的方式，以比較合理正常的薪資，讓所有國營金融事業機構員工可以「願意來」、「留得住」，這才是最大的公約數。

賴士葆指出，這都因為受限於國營事業管理法，應該怎麼改，就來修法。陳玉珍也說，「我們來修法」。

吳秉叡表示，這牽涉法令和整體制度，不是莊翠雲個人可以決定的事情，但立委的提案是讓財政部和莊翠雲當背景，讓財政部和莊翠雲要去爭取時有靠山，可以表達各黨派立委的支持。郭國文也說，請財政部和莊翠雲積極處理。

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莊翠雲回應，國營金融事業機構目前是完全競爭的市場，待遇上確實有差距，立委提案是財政部最好的後盾，也許沒有辦法一次就達成，但逐步要往這個方向去推動，一定會做。

莊翠雲也向立委說明，立委提出的幾個提案，財政部都已經彙整了，大概不外乎是生育補助費、績效獎金、伙食費、公股信託，以及預算是不是可以在運作上更有彈性等，這幾個主題都彙整起來，因為也涉及主計總處和人事總處，會盡力來做。（編輯：蘇志宗）1140106