研調：今年AI伺服器需求不墜 產值有望拚2980億美元

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（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構集邦科技調查，2024年整體伺服器產值約3060億美元，其中，人工智慧（AI）伺服器成長動能優於一般型伺服器，產值約為2050億美元，今年AI伺服器需求持續不墜，產值有機會提升至近2980億美元，於整體伺服器產值占比提高至7成以上。

中、美系雲端服務商、伺服器設計代工（OEM）客戶對搭載Hopper系列機種拉貨動能增強，進而帶動2024年AI伺服器總出貨量年增46%。

展望2025年，集邦預估AI伺服器全年出貨量將年增近28%，占整體伺服器出貨比例進一步成長至超過15%。

至於主要AI晶片供應商表現，集邦預期，2025年Blackwell新平台將成為輝達（NVIDIA）高階圖形處理器（GPU）主流，然GB Rack系列因設計驗證較為複雜，供應鏈尚需時間整備，加上第1季因季節性因素工作天數較少，預估至第2季後出貨量將明顯提升。

此外，集邦估計輝達於2025年第3季將推B300及GB300等方案，將進一步推升搭載Blackwell的HGX及GB Rack等出貨動能。

除輝達外，大型雲端服務商更積極投入自研ASIC情形值得關注，2024年仍以Google為出貨大宗，但亞馬遜網路服務公司（AWS）的出貨成長力道更強，年增率突破200%。預計2025年亞馬遜網路服務公司出貨量將成長70%以上，並更聚焦往Trainium晶片發展，投入亞馬遜網路服務公司的公有雲基礎設施及電商平台等AI應用。（編輯：潘羿菁）1140106