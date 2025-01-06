加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重建案受損鄰房持續傾斜 新北市府憂倒塌將連夜拆除3、4樓
首頁 / 產經
輝達
新聞專題
輝達1/300
首頁 / 產經

研調：今年AI伺服器需求不墜 產值有望拚2980億美元

2025/1/6 19:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）研調機構集邦科技調查，2024年整體伺服器產值約3060億美元，其中，人工智慧（AI）伺服器成長動能優於一般型伺服器，產值約為2050億美元，今年AI伺服器需求持續不墜，產值有機會提升至近2980億美元，於整體伺服器產值占比提高至7成以上。

中、美系雲端服務商、伺服器設計代工（OEM）客戶對搭載Hopper系列機種拉貨動能增強，進而帶動2024年AI伺服器總出貨量年增46%。

展望2025年，集邦預估AI伺服器全年出貨量將年增近28%，占整體伺服器出貨比例進一步成長至超過15%。

至於主要AI晶片供應商表現，集邦預期，2025年Blackwell新平台將成為輝達（NVIDIA）高階圖形處理器（GPU）主流，然GB Rack系列因設計驗證較為複雜，供應鏈尚需時間整備，加上第1季因季節性因素工作天數較少，預估至第2季後出貨量將明顯提升。

此外，集邦估計輝達於2025年第3季將推B300及GB300等方案，將進一步推升搭載Blackwell的HGX及GB Rack等出貨動能。

除輝達外，大型雲端服務商更積極投入自研ASIC情形值得關注，2024年仍以Google為出貨大宗，但亞馬遜網路服務公司（AWS）的出貨成長力道更強，年增率突破200%。預計2025年亞馬遜網路服務公司出貨量將成長70%以上，並更聚焦往Trainium晶片發展，投入亞馬遜網路服務公司的公有雲基礎設施及電商平台等AI應用。（編輯：潘羿菁）1140106

輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
劉揚偉：鴻海今年營收破7兆 攜輝達在高雄攻人形機器人
60
更多編輯台推薦新聞：