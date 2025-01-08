光寶科去年12月營收133億元 衝上全年最高峰

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）受惠雲端運算及高階伺服器相關電源出貨成長帶動，光寶科今天公布去年12月營收新台幣133.87億元，月增7%，比去年同期成長8.6%，逆勢衝上全年營收最高峰，創下近15個月新高。

一般而言，第3季是電子業的出貨高峰，第4季逐漸步入淡季，光寶科去年第4季營收382.96億元，季增4.1%，年增3.7%，創下近5季新高，表現淡季不淡。

光寶科表示，去年12月營收成長，主要動能來自雲端運算及高階伺服器、網通電源管理系統出貨成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增逾2成。

資訊及消費性電子部門也因產品組合持續優化、高階電源與鍵盤等智慧輸入裝置出貨增溫，營收較去年同期成長。

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光寶科去年全年營收1371.24億元，年減7.56%，連續第2年下滑。光寶科總經理邱森彬先前預告，公司前幾年啟動轉型計畫，採取精實聚焦策略，汰弱留強，造成營收下滑，但調整計畫去年上半年已大功告成，下半年起營收將重回年成長軌道，果然去年營收倒吃甘蔗。

展望2025年，光寶科全力搶進AI伺服器市場，用於新一代AI伺服器的33KW電源機櫃去年底已開始出貨，預計今年放量，另外也積極布局液冷散熱方案，目標今年所有AI相關產品占營收比重要達到1成以上，可望挹注新動能。（編輯：張均懋）1140108