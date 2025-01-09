受惠科技業擴廠商機 國產2024年營收創3年新高

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（中央社記者何秀玲台北9日電）因掌握科技擴廠帶動的建設商機，國產今天公布去年12月營收為新台幣20.57億元，年增7.25%；2024年營收達217.19億元，年增3.22%，創近3年來新高。

國產表示，以國內本業來看，去年12月營收為17.56億元，年增7.59%；累計2024年國內本業營收為186.48億元，年增5.01%。

國產指出，AI浪潮席捲全球，眾多科技業持續釋出樂觀的產業訊息，無論是台積電等科技大廠CoWoS在中科、嘉義等建廠擴充，或是全球最先進的2奈米晶圓製程在新竹寶山、高雄楠梓，還有1.4奈米晶圓建廠進程也持續推動，加上新北等科技廊帶核心發展，帶動土城、林口等地從傳統工業區轉型為「新北矽谷」，顯示全球AI促進台灣科技建廠的強勁需求。

國產認為，因應這波AI浪潮，協助不少高科技廠辦快速建廠，除了台積電等科技大廠與相關產業鏈在台灣西部各科學園區擴廠外，各地的工業園區也不斷脫胎換骨升級為科技產業，國產建材2024年以「擇優出貨」策略奏效。

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國產表示，集團近年營運獲利大有斬獲，同時也往全建材集團邁進，投入ESG與AI廠區等先進研發解決方案，布局碳競爭力與綠色設計。

國產指出，在低碳領域，推出多款獲得國際碳足跡認證的低碳混凝土陣容，集團全台各廠區持續獲得相關科技大廠大單，打造零碳廠辦，預見未來低碳混凝土商機蓬勃，可望持續提升集團營運獲利能力。（編輯：張良知）1140109