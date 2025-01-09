鄉林：今年房市量縮價穩 估蛋白區下修10至15%

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（中央社記者何秀玲台北9日電）鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，建築成本持續上漲，今年多數開發商都會保守經營，預估蛋白區房價將有10%至15%降幅，蛋黃區不會跌價；2024年全國總推案量約新台幣2.4兆元，估今年推案總量約減3成，總銷剩1.8兆元，呈現量縮價穩格局。

鄉林今天舉辦媒體交流會，賴正鎰說，去年建商都已買地，手上有充足土地，在去年第3季因央行祭出第7波信用管制後，去化賣房速度大幅萎縮，來客量降了5成，成交量也低於5成，建商在今年一定不會再買地，買地市場會有5成降幅。

談到鄉林未來發展，他說，台灣和中國大陸將雙出擊。台灣市場去年完成彰化員林交屋，推出台北市中山區及雲林斗六2個預售案，銷售開紅盤；今年有北投合建案與萬華都更案2個預售案接棒推出。賴正鎰說，鄉林已做好未來5年推案儲備土地量，其中以雙北地區都更與合建為主。

在中國大陸方面，成都涵碧天下住宅項目首波R6地塊的房源，總銷約新台幣100億元，今年農曆年後開賣；第4季將推R4住宅項目，總銷約新台幣109億元，兩個相加總銷約新台幣209億元。

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此外，近期三重有建案地基開挖釀鄰房傾斜坍塌，賴正鎰說，現在做都更案一定會碰到老房子，「所以做擋土牆和開發都要很小心，像在台北市不管任何地方，地層下都有河流經過，建商做地下室要很小心。」

他認為，基地越小更危險，因基地大，受力面積可以被分散；基地太小，建商若往下挖3到4樓，發生鄰損情況的可能性越高。（編輯：張良知）1140109