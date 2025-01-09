蛇年生肖套幣熱銷8成 網路預購供不應求

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）央行生肖套幣獲民眾青睞。中央銀行發行局局長鄧延達表示，今年蛇年套幣銷售突破8成，網路預購更是供不應求，明年將考慮提高網路銷售數量。

央行委請台灣銀行發售第3輪生肖紀念套幣系列第9套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，數量共8萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4萬套，每套售價新台幣1900元。

網路預購率先開跑並已完成繳款，臨櫃購買則是今天開跑，民眾可前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

鄧延達表示，網路預購流程已結束，網路銷售4萬套，登記需求套數高達8.4萬套，經過抽籤、繳款後，繳款比例達83.4%，網路出售3.3萬套；有鑒於網路預購需求升溫，明年會考慮提高網路銷售的數量。

另外，今天是臨櫃銷售首日，雖然碰到強烈冷氣團來襲，不過依舊繳出不錯成績，央行統計最新數據，已售出3.1萬套。

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今年蛇年雖然不是熱門的龍、虎、馬等生肖，買氣意外熱絡。鄧延達表示，蛇有靈活的意味，在這求新求變的局勢，比較受歡迎；另外，今年針對展示盒改版，看來也有不錯成效。

媒體詢問，先前總統賴清德允諾讓台灣隊登500元紙鈔，目前進度如何，央行僅表示，政府施政有一定流程，正在審慎評估階段，若有具體消息，會盡快對外報告。（編輯：潘羿菁）1140109