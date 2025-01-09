宏碁2024年營收成長9.7% 華碩年增21%

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（中央社記者吳家豪台北9日電）電腦品牌廠宏碁今天公布2024全年合併營收約新台幣2647.08億元、年增9.7%，其中，個人電腦及顯示器產品全年營收年增8.4%。另一家品牌廠華碩2024全年集團合併營收約5859億元，年增21.2%。

宏碁12月合併營收約245.53億元，月增7.9%，年增3.7%；第4季合併營收約661.2億元，年增4.7%，連續6季年增率正成長。

宏碁發布新聞稿說明，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業第4季營收年增14.2%，占第4季整體營收29.3%；非電腦及顯示器相關事業2024全年營收年增15.5%，占全年整體營收28.3%。

宏碁日前在美國消費性電子展（CES）發表包含Copilot+ PC、人工智慧個人電腦（AI PC）、電競PC及掌上型遊戲機等近30款產品。

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華碩去年12月集團合併營收約474億元，年增31.5%；第4季集團合併營收約1528億元，年增25.9%。

華碩在CES展發表多款AI新產品，包括重量低於1公斤、全球最輕的Copilot+ PC，以及內建神經處理器（NPU）的商用系列產品和迷你電腦。（編輯：張若瑤）1140109