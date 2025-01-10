新車銷售佳 和泰車和汎德永業去年營收創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）車商陸續公布2024年12月營收，其中和泰車累計去年自結營收新台幣2757.68億元，年增0.88%，創歷史新高；汎德永業去年合併營收576.4億元，年增13.35%，再創歷史新高。

和泰車去年第4季自結營收695.92億元，季增3.3%，創同期新高，汎德永業去年第4季營收140.9億元，年增36.62%，也創同期新高。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌累計去年總市場登錄輛數15萬3526輛，是11年來新高，在台市占率33.5%。

汎德永業去年12月營收43.3億元，較2023年同期成長25.34%。汎德永業指出，去年受惠旗下三大品牌電動車熱銷，汽油動力車銷量穩健，推升全年營運表現再創新高。

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展望今年，汎德永業對BMW與保時捷（Porsche）新車銷售表現樂觀，BMW新車收單數量仍在高水位，BMW全新汽油動力車款系列1月將到港，預期今年BMW新車數量將維持高峰。

汎德永業指出，Porsche純電車款Macan EV預計第1季將開始大量交車，新改款車系收單表現佳，預估新車到港數量將優於去年，MINI品牌銷售目標明確，全新車款累積待交訂單數量多。（編輯：張均懋）1140110