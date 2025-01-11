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美股大跌台積電ADR逆勢揚 台股關注1/16法說重頭戲

2025/1/11 16:07（1/11 16:24 更新）
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圖為台積電標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北11日電）市場預期今年美國減少降息，美股大跌，但台積電第4季營收創高，ADR逆勢上揚。專家分析，市場對台積電法說樂觀期待，預期獲利將帶來較佳配息，基本面強，下週重頭戲除台積電16日舉行法說會，後續川普就任美國總統也備受關注。

晶圓代工廠台積電10日股價收在1100元，市值達新台幣28.53兆元；台積電市值已超越博通（Broadcom），成為全球第9大。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，台積電美國存託憑證（ADR）上漲主因台積電公布2024年第4季、全年營收創高，市場對全年獲利樂觀期待。

不過，陳奕光說明，台積電除2024年營收創高，帶給投資人對獲利期待之外，也存在幾個不確定因素，包括美國管制製程技術，限制輸往中國產品可能從先進製程的7奈米擴及成熟製程16奈米製程產品，恐影響台積電營收；日本半導體製造商Rapidus在北海道設立晶圓代工廠，目標2奈米製程，企圖彎道超車台積電；台積電美國亞利桑那州廠若量產4奈米晶片，恐拖累毛利率。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪指出，台積電ADR上漲，主因市場對下週台積電法說樂觀期待，預期獲利將帶來較佳配息；即便台積電美國亞利桑那州廠真的量產4奈米晶片，仍在合理的預期範圍。由於台積電基本面強，關鍵在於下週法說會公布數字與市場預期的落差有多大。

黃文清認為，美股大跌恐影響台股週一表現，但台積電ADR的表現也不容忽略，台股下週重頭戲就是台積電法說會，後續關切川普（Donald Trump）就任美國總統，還有台股22日封關。

台積電自結2024年12月營收新台幣2781.63億元，較11月略增0.8%，為史上次高水準，第4季營收8684.61億元，創單季新高，表現優於預期，季增14.32%，全年營收創新高達2兆8943億元，年增33.9%。

關於亞利桑那州廠量產4奈米一事，台積電表示，16日將召開法人說明會，目前是緘默期，因此不評論。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前向路透社表示，台積電已開始在亞利桑那州為美國客戶生產先進的4奈米晶片，美國商務部去年11月敲定一項66億美元補助金，資助台積電美國分公司在亞利桑那州鳳凰城生產半導體。

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美國公布就業報告優於預期，升高外界對今年減少降息的預期，美股10日受挫。

道瓊工業指數終場下跌696.75點或1.63%，收在41938.45點，標準普爾500指數下跌91.21點或1.54%，收在5827.04點；那斯達克指數下跌317.25點或1.63%，收在19161.63點，費城半導體指數下跌124.877點或2.42%，收在5037.470點。（編輯：張均懋）1140111

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