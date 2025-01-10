台積電2024年第4季優於預期 全年營收創新高增33.9%
2025/1/10 13:51（1/10 13:58 更新）
（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電自結2024年12月營收新台幣2781.63億元，較11月略增0.8%，為史上次高水準，第4季營收8684.61億元，創下單季新高，表現優於預期，季增14.32%，全年營收創新高達2兆8943億元，年增33.9%。
台積電先前預估，2024年第4季營收將約261億至269億美元，匯率假設為新台幣32元兌1美元，季營收約新台幣8352億至8608億元。台積電自結第4季營收8684.61億元，優於預期，季增14.32%。
法人指出，智慧手機客戶新機和自行研發晶片效應、AI需求及整合元件製造（IDM）廠外包，帶動5奈米、3奈米先進製程技術和先進封裝需求強勁，是推升台積電第4季營收創高的主要動能。
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台積電先前預期，2024年美元營收增幅將接近30%；包括繪圖處理器（GPU）、AI加速器、中央處理器（CPU）的伺服器AI處理器相關業績可望增長超過2倍，將占總營收約15%。台積電自結2024年營收達新台幣2兆8943億元，年增33.9%。
台積電預計1月16日召開法人說明會，公布2024年第4季財務報告及2025年營運展望。法人預期，受惠人工智慧（AI）需求持續強勁，台積電2025年業績可望延續強勁成長動能，將再創新高。（編輯：楊凱翔）1140110
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