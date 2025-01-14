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台積電回神 台股早盤漲逾200點越過22700點

2025/1/14 09:18（1/14 09:23 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北14日電）台股今天開高走揚，早盤上漲超過200點，最高達22705點，資金輪動快速，重電能源股獲買盤青睞，權值股台積電回神上漲1.4%。

晶圓代工廠台積電將於16日召開法人說明會，今天早盤最高1090元，漲幅1.4%。輝達（NVIDIA）傳出GB200晶片過熱，遭客戶削減訂單，影響人工智慧（AI）類股表現，廣達下挫逾2%，最低262元。（編輯：楊蘭軒）1140114

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