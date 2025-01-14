台積電回神 台股早盤漲逾200點越過22700點
2025/1/14 09:18（1/14 09:23 更新）
（中央社記者吳家豪台北14日電）台股今天開高走揚，早盤上漲超過200點，最高達22705點，資金輪動快速，重電能源股獲買盤青睞，權值股台積電回神上漲1.4%。
晶圓代工廠台積電將於16日召開法人說明會，今天早盤最高1090元，漲幅1.4%。輝達（NVIDIA）傳出GB200晶片過熱，遭客戶削減訂單，影響人工智慧（AI）類股表現，廣達下挫逾2%，最低262元。（編輯：楊蘭軒）1140114
延伸閱讀國安基金4原因看好台股基本面 續關注川普2.0影響台達電決議發行173億海外可交換公司債 支應全球擴張美國擬分3級列管AI晶片 對中禁令擴大、台灣不受限輝達AI晶片機架傳出過熱 美媒：微軟等客戶減訂單新台幣急貶 專家：上半年美元續強33元恐成常態
- 台積電回神 台股早盤漲逾200點越過22700點2025/01/14 09:18
- 2025/01/14 08:35
- 2025/01/13 20:40
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美科技股走跌 法人：春節前台股靜待整理