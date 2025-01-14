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電金傳齊揚 台股終場上漲309點收復半年線

2025/1/14 14:08（1/14 14:32 更新）
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台股14日反彈走高，收盤漲309.19點，為22797.52點，收復半年線約22565點，漲幅1.37%。中央社記者徐肇昌攝 114年1月14日
台股14日反彈走高，收盤漲309.19點，為22797.52點，收復半年線約22565點，漲幅1.37%。中央社記者徐肇昌攝 114年1月14日
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（中央社記者吳家豪台北14日電）台股今天反彈走高，權值股台積電回神，台塑四寶齊漲，電子及金融類股同步走升，終場加權指數上漲309.19點，收在今天最高22797.52點，收復半年線約22565點，漲幅1.37%，成交值新台幣2732.06億元。

電子及金融類股指數終場分別上漲1.33%、1.23%，代表中小類股的櫃買指數漲1.3%。傳產族群表現活潑，塑膠類股強彈5.98%，航運及鋼鐵類股皆漲逾1%。

觀察權值股表現，晶圓代工廠台積電終場上漲1.4%，收在1090元；鴻海走揚1.75%，收174.5元。

塑化股台塑四寶受惠於國際油價上漲，今天股價續揚，台塑終場漲8.04%，收34.95元；南亞、台化漲幅超過6%，台塑化收高2.7%。

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航運貨櫃三雄以陽明上漲3%最多，長榮終場漲1.71%，萬海小漲0.64%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰對中央社記者表示，在農曆年封關前夕，台股呈現橫向整理，無論下跌或反彈的幅度都不會太大，待台積電16日舉行法人說明會及美國總統當選人川普20日就任總統後，不確定因素消除，台股才有比較大的表現空間。（編輯：楊蘭軒）1140114

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