促民間投入 財部放寬指定長照產業地上權投標資格

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（中央社記者張璦台北15日電）財政部推動指定長照產業地上權，為進一步吸引民間投入，近期鬆綁投標資格，由原本限定具長照專業財團法人投標、且須為舉辦非營利事業使用，放寬為舉辦社會公共福利事業使用即可，意味可投標業者將擴大至非長照領域。

財政部國有財產署修正「國有非公用土地設定地上權作業要點」部分規定，在國有地沒有保育、公用前提下，配合國家政策，指定特殊產業公開招標，其權利金底價以土地市價的2成至7成計算，低於國產署一般公開招標設定地上權以市價3成至7成計算。

隨台灣邁入超高齡社會（老年人口占比大於20%），長照機構布建速度與時間賽跑，國產署目前擇定長期照顧服務產業試行。

為近一步促進異業結合並提高民間投入意願，國產署近日鬆綁投標資格，由限具長照專業財團法人投標、且須為舉辦非營利事業使用，放寬至凡舉辦社會公共福利或慈善救濟事業使用即可。

也就是說，投標資格將擴大至非長照領域的業者；接下來具備長照專業者，可與具財力的法人攜手投標。

國產署副署長李政宗今天指出，預計今年中將釋出一批次的指定產業地上權，供設置長照機構。

投標業者因應標的所在區域需求而指定應設置的長照機構類型，須至少擇一布建（比如團體家屋或住宿式長照）；同時，設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可作複合式使用。

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此外，國產署在民國102年時增訂，一般公開招標設定地上權案的地上權人（得標業者），辦理地上建物分戶轉讓時（比如地上權住宅），應與國產署所屬分署簽訂無償委託管理契約，負責各受讓人（比如購買地上權住宅的民眾）應繳納地租的收繳等管理事宜。

李政宗表示，近年國產署持續接獲各界提供相關建議，為精進無償委託管理，近日增訂符合一定條件下，得向國產署所屬分署申請終止契約的機制，但此規定將不溯及既往案件，意即將於3月釋出的今年首批地上權案才開始適用。（編輯：翟思嘉）1140115