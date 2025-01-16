加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列哈瑪斯停火 加薩居民街頭歡呼起舞、尼坦雅胡感謝美方
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電領漲 台股早盤漲近500點收復23000點

2025/1/16 09:19（1/16 09:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北16日電）美股主要指數15日收紅，台股今天開盤大漲302點，指數開高走高，早盤收復23000點，最高漲498.59點，來到23013.16點。權王台積電領漲，早盤最高衝上1100元，上漲35元，

台積電早盤上漲35元，為1100元，鴻海股價上漲5元至176元、聯發科上漲40元至1460元。

電子股上漲2.6%、金融股上漲0.9%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.36%。（編輯：楊凱翔）1140116

#鴻海
#台股
#台積電
#聯發科
延伸閱讀
新台幣開盤勁揚1.15角 為32.95元台積電股價彈升35元 市值攀高至28.52兆元台積電法說會1/16登場 聚焦資本支出、擴產等議題黃仁勳16日訪矽品台中新廠 業界：CoWoS封裝委外拚量產美擴大晶片出口管制台灣不受限 經部：對台廠有信心日本Rapidus拚量產2奈米需1兆元 過程如同修羅場
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
市場不確定性升溫 股匯雙挫台幣重返貶勢收33.065元
27
更多編輯台推薦新聞：