台積電領漲 台股早盤漲近500點收復23000點
2025/1/16 09:19（1/16 09:59 更新）
（中央社記者何秀玲台北16日電）美股主要指數15日收紅，台股今天開盤大漲302點，指數開高走高，早盤收復23000點，最高漲498.59點，來到23013.16點。權王台積電領漲，早盤最高衝上1100元，上漲35元，
台積電早盤上漲35元，為1100元，鴻海股價上漲5元至176元、聯發科上漲40元至1460元。
電子股上漲2.6%、金融股上漲0.9%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.36%。（編輯：楊凱翔）1140116
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