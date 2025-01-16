台積電股價彈升35元 市值攀高至28.52兆元

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（中央社記者張建中新竹16日電）台積電法人說明會將於今天下午登場，隨著美股大漲，台積電股價展開強勁反彈，早盤達1100元，上漲35元，市值回升至新台幣28.52兆元，貢獻大盤282點。

美國去年12月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，加上美國大型銀行財報表現亮麗，美股主要指數15日收高。道瓊工業指數上漲703.27點，那斯達克指數上揚466.84點，費城半導體指數上揚107.71點。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.66%，台積電今天股價隨著走高，早盤達1100元，上漲35元，市值激增9076億元，攀升至28.52兆元，貢獻大盤282點。

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美國政府日前宣布，人工智慧晶片的出口將分三級管制，並限制「封閉式AI模型權重」出口中國等被列為第三級國家。彭博報導，美國總統拜登卸任前將推出新禁令，對所有16奈米以下製程晶片列入管制，必須取得政府許可才能銷往中國等國家。

法人指出，台積電法說會將關注禁令影響，此外，還包括資本支出、營運展望、AI需求，以及手機和電腦等非AI產品需求。（編輯：楊蘭軒）1140116