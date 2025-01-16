在野擬刪經濟部7成業務費 郭智輝：盼理性協商、產業也關切

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（中央社記者劉千綾台北16日電）在野擬大刪總預算，包括提案凍結經濟部7成業務費。經濟部長郭智輝表示，有許多產業關切此項議題，他並呼籲理性審查預算，經濟部需要幫助傳統產業和中小微企業快速跟上時代，尤其台灣中小微企業家數多，不希望相關輔導經費被限縮。

郭智輝今天下午出席「國家生技醫療品質獎」年度授獎暨「SNQ國家品質標章」授證受訪表示，「有那麼多的產業在echo（呼應、附和）」，希望朝野理性審查預算，而非用情緒性看待問題。

郭智輝指出，大企業在研發和運作都有調適能力，台灣中小微企業則有167萬家，今年編列新台幣116億元預算協助企業轉型，但有許多經費被擱置，連業務費也被擱置7成，這樣計畫會沒辦法運作，要幫助中小微企業轉型和能力提升也完全做不到。

郭智輝表示，經濟部需要幫助傳統產業和中小微企業快速跟上時代改變，時代改變太快，他真的不希望中小微企業相關輔導和訓練等業務經費被限縮。

國民黨團提案凍結經濟部7成業務費，根據經濟部估算，中企署中小及新創企業科技應用建置減列2億元、約11%，包含SBIR研發補助、新創加速成長等重要工作，預算刪減將影響中小企業創新研發能量，另台灣新創資訊平台（FINDIT平台）亦無法蒐集國內新創資訊及協助新創募資，政府在評估新創政策將缺乏數據基礎參考，影響甚鉅。

此外，中小及新創企業發展減列8.15億元、約24%，主要包括捐助中小企業信保基金，協助具發展潛力但擔保品不足的中小企業取得融資，提高金融機構放款意願。若預算刪減，恐面臨保證能量不足，影響中小企業融資甚鉅。

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多個國內工商團體昨天表示，希望立法院不分政黨，誠懇協商和討論，穩定推動政策，尤其對中小企業發展很有幫助；中小微企業多元振興發展計畫近日啟動，工商界也擔憂，若預算卡死，將造成許多計畫停擺。

商總理事長許舒博今天表示，原則上尊重立法院審議預算的職權，但總預算攸關國家總體發展，必須透過行政院與立法院協力，理性合作才能進行。當前百工百業需要政府推動數位轉型、淨零轉型，也需要行政院各部會協助產業推動研發創新、開拓海外市場，振興中小微型企業等需求，希望立法院的委員們在嚴審各項預算時，考慮有關振興、擴展企業發展的預算，能予以支持。（編輯：楊凱翔）1140116