數發部發布公部門AI應用參考手冊 助機關評估效益

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（中央社記者蘇思云台北16日電）數發部最新發布「公部門人工智慧應用參考手冊草案」，包含AI概念介紹、服務評估、服務導入與營運管理4大章節。數發部表示，希望協助公務機關評估哪些服務適合導入AI，預計進行為期1年試辦作業，蒐集外界回饋再調整手冊。

數發部為協助各機關善用AI技術解決業務痛點，參考國際間陸續頒布的AI相關指引、指南文件，研擬手冊草案，提供各公務機關參考並建置AI服務。

數發部表示，這次手冊分成4大章節，包括AI概念介紹、AI服務評估、AI服務導入與AI營運管理。草案自今年1月1日至12月31日進行為期1年的試辦作業，各機關可視需要參考運用，這段期間內都可以回饋建議，數發部將持續研析並滾動調整手冊內容。

數發部官員解釋，政府陸續公布AI相關規範或指引，概念上比較是提醒大家出門開車在外要注意煞車、哪邊要右轉等等，這個手冊的目的則是教導如何開車。例如，讓機關去評估哪些服務適合使用AI，思考內部組成團隊、或是委外執行要注意事項。此外，AI使用的前提還是要有好的資料格式，因此也得確認資料狀態。

根據手冊內容，政府機關應用AI技術目前可分為2大類場景，一是協助公務人員，二是提升民眾服務體驗。比如經濟部有以圖搜圖商標檢索系統，財政部有稅務智慧客服，司法院有法庭中文語音辨識系統等，交通部中央氣象署也有透過AI預測颱風強度，減少過去因偵測技術導致的主觀人為誤差。

至於國際案例，手冊也提到，新加坡政府透過AI聊天機器人，簡化民眾陳情流程，也能加快市政問題的解決速度。此外，新加坡政府也推出JumpStart平台，專門提供針對勞動市場的AI服務，如工作或求職課程推薦等。

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數發部也在手冊中提出一套AI導入生命週期簡介，包括5大階段，分別為AI場景評估、AI專案啟動、資料探索與模型建立、模型迭代與部署與風險控制和AI專案啟動專案追蹤。數發部指出，最主要也是要先評估是否適合導入AI，不要落入為AI而導入AI的狀況。

AI應用過程中，數發部也提醒留意12個議題，像是資料可信任度、公平性、權責規劃、隱私性、可解釋性、人身安全性、成本、系統安全性、可靠性、韌性、準確性與透明性等問題。（編輯：翟思嘉）1140116