國銀人民幣存款餘額連7年下滑 去年蒸發116億元

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）中央銀行今天公布去年12月國銀人民幣存款餘額為人民幣1190.98億元，跌破1200億元大關，改寫逾11年新低，全年則蒸發116.6億元，顯示中國經濟蒙塵，匯利率不佳的情況下，不只散戶變心，法人戶也有轉存美元的現象。

央行統計，去年12月國銀人民幣存款餘額為1190.98億元，月減64.55億元。其中，外匯指定銀行（DBU）減少33.99億元，降至878.93億元，國際金融業務分行（OBU）下滑至312.05億元，月減30.56億元。

回顧2024年，國銀人民幣存款餘額去年減少116.6億元，已經連續7年下滑。

央行官員說明，去年12月DBU存款減少，其中個人戶、法人戶均下滑，個人戶多半以理財投資為出發點，相比之下，美元利率更高，吸引力更強，因此個人戶不只當月，長期趨勢也是下滑；法人戶方面，則是支付三角貿易貨款，以及投資國外股權證券跟長期票券所致。

OBU部分，央行官員指出，12月有法人戶把人民幣轉為美元存款，導致餘額走跌。

央行2013年開辦人民幣業務，當時人民幣雙率表現都強，一度掀起人民幣熱潮，國銀人民幣存款餘額勢如破竹，2013年開辦當年底，就衝至1800多億元的水位，而後持續成長，達到3000多億元高峰；美中貿易戰爆發後，人民幣存款餘額開始走跌，2018年至今，已連續7年下滑。

相較於2022年全年蒸發366億元、2023年大減644億元，2024年跌勢趨緩，全年減少116億元。央行官員解釋，台灣與中國經貿往來密切，法人戶有人民幣支付需求，還是存在基本盤。

觀察人民幣存款餘額後續變化，在國際環境以及中國經濟基本面不佳的影響下，央行官員認為，人民幣目前匯利率沒那麼亮眼，另一方面，美元仍有高利優勢，具有強大吸力。

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央行彙整最新國銀人民幣專案牌告利率，1個月期以永豐銀的5%最佳，但有綁特定條件，3個月期是高雄銀行的1.6%最優，6個月期為高雄銀行1.7%，一年期是陽信銀行的1.65%。

央行官員表示，人民幣專案利率也僅1字頭水準，美元則是4%起跳，以投資理財而言，確實美元更有誘因。（編輯：張均懋）1140116