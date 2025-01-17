台積電收高傳產走強 台股漲122點重登月線
2025/1/17 13:49（1/17 14:07 更新）
（中央社記者張建中台北17日電）台積電今天震盪收高，此外，水泥、塑膠、鋼鐵及觀光等傳統產業股也紛紛走強，台股今天上漲122.98點，收在23148.08點，重登月線約23055點之上，成交值新台幣3203.17億元。台股本週上漲136.22點。
台積電今年營運展望樂觀，可望持續強勁成長，資本支出也將創下新高，今天股價走勢震盪，終場收在1120元，上漲15元，貢獻大盤約121點。聯發科、信驊、大立光等權值高價股紛紛震盪走低，電子類股指數上漲0.68%。
傳統產業股普遍走高，中國官媒央視新聞報導，中國大陸方面宣布，陸方將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。觀光類股在市場資金湧入下，類股指數上揚近4%，表現強勢。
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台塑集團股股價持續反彈，帶動塑膠類股上揚3.92%。玻璃類股指數上漲3.5%，水泥和鋼鐵類股指數也上漲逾1.8%。
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