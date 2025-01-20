東森國際2024全年可望轉盈 終結連2年虧損

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（中央社記者江明晏台北20日）東森國際2024年前3季每股盈餘（EPS）0.65元，去年第4季受惠處分台北辦公室挹注約2.6億元，法人估全年每股將賺逾1元，終結連2年虧損，今年可望配息，2025年在倉儲事業持穩，轉投資事業轉盈下，營運會繼續成長。

東森國際指出，第4季受惠處分復興南路辦公室，挹注約新台幣2.6億元，獲利進一步成長，法人估2024全年每股將賺逾1元，終結2022年、2023年虧損局面，今年有望配息。

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針對今年營運，法人預估，東森國際今年獲利會持續成長，來自所有轉投資事業體，包括自然美、寵物雲、新聞雲小幅獲利，東森購物獲利持續強勁，加上倉儲本業去年獲利創歷史新高，今年倉儲事業看市況發展而定，整體獲利預估會繼續成長。

寵物商機方面，東森國際表示，轉投資事業東森寵物雲，持續擴展門市規模，截至年底實體店家數約達130多家，由於過去歷經整併階段，已連續2年虧損，在淘汰業績差的店之後，今年目標轉虧為盈。（編輯：張均懋）1140120