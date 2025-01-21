富邦投信砸逾18億現金併日盛投信 金管會准了

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（中央社記者謝方娪台北21日電）富邦金子公司富邦投信2024年第4季通過擬以現金為對價吸收合併日盛投信，預計合併價金總額介於新台幣18.03億元至20.44億元間，金管會今天點頭同意，成為金管會主委彭金隆上任來首樁簽准的合併案。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會宣布，核准富邦投信合併日盛投信案。

黃厚銘說明，為擴大整體規模經濟與效益，富邦投信以現金為對價吸收合併日盛投信，富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司，合併後將有助整合資源、提升市場競爭力並降低營運成本，提供客戶更優質多元產品與服務。

黃厚銘表示，待合併日盛投信後，富邦投信公私募基金資產管理規模（AUM）市占率將自原先6.22%提高至6.83%，市場排名維持第5大。

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根據富邦投信及日盛投信提交的合併計畫書，合併後董事長為目前擔任富邦投信董事長的黃昭棠，總經理為現任富邦投信總經理林欣怡。員工安置計畫比照富邦金併日盛金作法，包括保障留任3年、祭留任獎勵等。

富邦投信及日盛投信2024年11月11日雙雙召開董事會，通過由富邦投信以現金為對價吸收合併日盛投信，預計合併總價金介於18.03億元至20.44億元間，預計於今年完成富邦投信及日盛投信合併。（編輯：潘羿菁）1140121