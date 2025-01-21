遠百：百貨景氣轉強 2025年營業額估620億起跳

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（中央社記者江明晏台北21日電）遠百表示，2024年全台據點營業額約新台幣610億元，因寶慶店改建，較2023年下滑，而看好今年出國旅遊潮降溫，減少排擠消費效應，促使百貨景氣轉強，全年營業額目標估620億元以上。

遠百營運長林彰豐今天表示，蛇年春節假期長達9天，就算春節出國人潮創高，但留在國內的人數仍超過2000萬人口，「推估出國人數不到5%」，認為對百貨影響不大，態度樂觀。

林彰豐表示，去年的報復性出國潮確實波及國內百貨業績，但認為今年相關效應減少，春節檔期至少有望成長5%，帶動全年業績上看620億元之上，比去年成長，同步受惠餐飲帶客及氣溫降低助攻銷售，加上假期長，銷售就會旺。

觀察各百貨動態，他表示，遠百旗下「店王」台中大遠百今年規劃續擴增餐飲規模，精品品牌也正在改裝，有望在今年第1季完工，有利營運再加溫。

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不過，林彰豐也提到，國內整體精品市況仍有待觀察，主要是過往基期高，上半年能否回穩，要先看母親節檔期水溫。

此外，遠東百貨積極舉辦捐血活動，2024年全台11店已舉辦百餘場次，目前農曆年前遇上低溫缺血嚴重，遠百宣布，近期再度舉行多場捐血活動，號召挽袖捐血做公益。（編輯：林家嫻）1140121