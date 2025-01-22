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2月台股期指漲337點

2025/1/22 13:57
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（中央社台北22日電）台北股市今天終場漲225.40點，收23525.41點。2月台指期以23698點作收，上漲337點，與現貨相較，正價差172.59點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨23361點、3月期貨23375點。

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台股今天終場漲225.40點，收23525.41點，成交金額新台幣3462.97億元。

2月台指期貨以23698點作收，漲337點，成交5萬3225口；3月期貨以23723點作收，漲348點，成交677口。實際收盤價格以期交所公告為準。1140122

#台北市
#台灣期貨交易所
#台股
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