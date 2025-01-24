年前資金需求大 新台幣最高發行額首破4兆續創新高

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（中央社記蘇思云台北24日電）年前民眾資金需求殷切，中央銀行今天公布114年農曆春節前最後一個營業日（24日）的新台幣最高發行額為4兆537億元，較113年最高發行額增加1784億元，增幅達4.6%，發行額首度突破4兆元，續創歷史新高。

中央銀行發行局局長鄧延達表示，通常過年前企業可能會發放年終獎金，民眾可能也想領新鈔包紅包、辦年貨等需求，因此，農曆年前發行額多半是最高點。一般來說，農曆年後約50個營業日、差不多2個月後，就會有66%到70%的通貨會重新回到金融體系中。

鄧延達表示，今年最高發行額首度突破4兆元，可能也跟今年春節連假長達9天有關，但如果觀察歷年趨勢，其實發行額的年增幅度已經有趨緩。

他進一步解釋，疫情110年到112年間，年增金額都落2700億元到3200億元間，年增幅度也高達8%到10%，民眾當時提領現金有預防性需求，不想常常出門領錢，一次領錢會領多一點錢，但疫情過去後，目前預防性需求減緩，今年的年增金額1700多億元與年增幅度4.6%，差不多回落到疫情前水準。

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台灣許多店家接受電子支付，媒體關注非現金支付愈加普及，但發行額還是續創歷史新高的原因。

鄧延達說明，央行去年4月曾委外做問卷調查，調查顯示，民眾消費只使用現金的比例為25%，現金跟非現金都使用比例為73.8%，完全不使用現金僅1.2%，整體來看，高達98.8%的民眾仍有使用現金的習慣，像是過年包紅包，很多人還是認為拿紙鈔比較有感。（編輯：潘羿菁）1140124