川普暫緩實施加墨關稅 股匯回神新台幣震盪小升

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）台灣股匯市3日經歷慘烈的新春紅盤日，今天揮別補跌陰霾，台股盤中漲逾170點，新台幣僅是震盪小升，但仍順利守住32元，如今於32.9元價位盤整。

美國總統川普（Donald Trump）3日宣布暫緩對加拿大、墨西哥輸美商品課徵關稅，台股昨天重跌830點之後，今天反彈開高，早盤最高漲239點至22934點。

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川普暫緩實施關稅，原本強勢飆高的美元指數迅速回落，亞幣得以喘口氣。台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.95元開盤後，呈現偏升整理，交易區間為32.93元至32.972元。

匯銀人士分析，昨天股匯市劇烈震盪，主要反映AI概念股修正以及關稅兩大利空，但貶幅如此劇烈，也超乎市場預期；如今川普延後加墨關稅，貿易戰出現轉機，金融市場正面看待。（編輯：楊凱翔）1140204