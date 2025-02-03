貿易戰籠罩 新台幣創歷年紅盤日第2大貶幅

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）美國總統川普對中加墨祭出關稅，貿易戰硝煙再起，股匯市金蛇年紅盤日遭血洗，台股殺聲隆隆，暴跌830.70點，新台幣匯率更是一瀉千里，盤中狂貶逾4.7角，在央行力守之下，收盤站回32元，仍重貶2.86角，收在32.968元，台北及元太外匯市場總成交金額爆出26.9億美元的巨量。

新台幣兌美元單日重貶0.87%，寫下紅盤日跌幅史上第2大，僅次於2020年爆發COVID-19疫情時，鼠年紅盤日重貶0.9%。

台灣股匯市今天開紅盤，但春節連假期間國際政經局勢動盪，除了中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，其低成本優勢震驚市場，導致AI概念股重挫，台股也受波及。

另外，美國總統川普對中國、加拿大與墨西哥開徵關稅，這些國家也打算反制，貿易戰開打，進一步拖累亞洲股匯市表現。

外匯交易員直言，新台幣匯率今天可說是利空罩頂，除了貿易戰升溫，避險情緒激勵美元指數走強，而美國對中祭出關稅，也讓人民幣重摔，亞幣一片低迷。

除此之外，外匯交易員指出，DeepSeek引發AI股修正，加上川普關稅戰陰影，市場賣壓沉重，外資今天狂砍台股743億元，創史上第8大賣超金額；熱錢瘋狂出走，加上美元轉強、亞幣疲弱，新台幣匯率開盤後旋即摜破33元整數大關。

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新台幣兌美元今天開盤價為32.79元，而後貶勢如同失速列車，直接闖破33元，最低觸及33.158元，狂殺4.76角，不過央行大力穩匯，收盤價硬是壓回32元。

外匯交易員分析，如果春節連假期間政經局勢動盪，新春紅盤日往往波動較劇烈，會有補跌效應，但今天貶幅非常重，可先關注後幾天利空是否消化完畢，以及國際市場有無新的進展。（編輯：張均懋）1140203