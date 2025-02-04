美中貿易戰加劇 台廠多元生產據點成本營運是挑戰

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（中央社記者江明晏台北4日電）美中貿易戰加劇，面對新一波關稅，專家和業者均表示，台商在上一波貿易戰就因應客戶啟動產能分散，衝擊相對可控，但多元生產據點的趨勢成形後，產能調度難度提高，對成本和營運來說，也都會是挑戰。

美國政府宣布以芬太尼（fentanyl）等問題為由，對所有中國輸美商品加徵10%關稅，今天生效。中國也宣布，10日起對美國部分產品加徵10%至15%的關稅。世界兩大經濟體之間新一波貿易戰正在升溫。

印刷電路板（PCB）為電子產品之母，中國大陸過去是台商PCB生產的大本營，但過去幾年因應地緣政治風險，台商多數已建立「中國加一」的生產基地，包括台灣和東南亞的泰國、越南等地。

根據2024年ISTI的數據，美國自台灣進口PCB的金額顯著成長，達到6.1億美元，占美國總進口額的28.4%，相較於2023年的21.9%有明顯提升，突顯出台灣在美國市場的競爭優勢與穩固地位；這也顯示，中美貿易戰後，自台灣直接出口到美國的PCB總額成長。

新一波美中貿易戰啟動，台經院產經資料庫分析師邱昰芳受訪表示，「台商大致在上一波就已開始做產能分散，衝擊相對可控」，而美國總統川普主要目標是中國，也為實現美國製造，但是消費性產品較難回到美國製造，目前先觀察終端產品被課稅的情況，可能客戶會要求零組件廠商分擔。

PCB台廠高層對中央社記者表示，目前產能分配上，至少就有中國、台灣、東南亞廠，中國的產能以內銷、不出口到美國為主，但美系手機客戶就相對仰賴中國供應鏈，而台灣廠生產就以新產品、新客戶較為敏感高階的取向為主，東南亞廠產能逐漸開出，主要是為客戶要求供應鏈韌性，以伺服器、網通、低軌衛星產品為主。

業者進一步說明，隨著貿易戰加劇，不少客戶會指定產地，如衛星客戶不接受中國生產，航太產品都比較嚴格，而消費性電子產品就「沒這麼敏感」，新一波中美關稅再起後，目前還在觀察影響效應，是否會衍生客戶要求共同分擔關稅的狀況，也還在觀察。

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他表示，不管在哪一個廠區生廠，台灣業者都希望能維持較高的產能利用率，畢竟PCB產業人力需求不低、毛利也不是太高，競爭壓力下，要完全將成本轉嫁給客戶，未必能成功，現在已嗅到因應不同客戶、指定產地生產的趨勢成形，但會執行到多嚴格，要持續觀察政策演變，但可預見的是「對成本和營運來說，也是挑戰」。

邱昰芳同樣認為，未來台廠勢必要「多元生產據點」，產能調度難度會提高，台商要在不同地方都建立完整產業鏈，並達到規模經濟、具備成本效益的採購，會是一項營運考驗。（編輯：黃國倫）1140204