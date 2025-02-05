美中關稅戰 無線充電和機構件台廠立足東南亞

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）美國總統川普對中國商品加徵關稅生效，磁性元件廠聯寶電子今天表示，2024年已布局無線充電業務東南亞供應鏈，磁性元件業務無影響。機構件供應商經寶精密jpp-KY指出，既有泰國廠避開美國第一波關稅戰。

川普（Donald Trump）上任後啟動關稅戰，對中國商品加徵關稅於4日生效。聯寶電子今天評估，旗下磁性元件業務並無任何影響，且去年已著手布局無線充電業務東南亞地區供應鏈，提高營運彈性應變。

jpp-KY分析，既有泰國廠可避開美國第一波關稅戰，目前正在興建3層樓新廠房，預計今年下半年完工。

觀察DeepSeek帶來的影響，jpp-KY表示，DeepSeek代表人工智慧（AI）產業蓬勃發展，市場對於基礎算力及資料中心儲存空間的需求，只會增加不會減少，jpp-KY泰國工廠正努力調整最大產能服務客戶，為解決生產瓶頸，臨時董事會討論通過增加第2座噴烤漆廠。

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除了伺服器及機構件類產品，jpp-KY指出，泰國廠也持續擴展航太精密機構件，與空中巴士（Airbus）子公司及新客戶Safran密切合作，持續送樣新產品，也籌備航太維修及改裝認證。

聯寶電子表示，歐洲、美國、印度市場企業用戶對網通設備需求熱度延續，加上歐系客戶Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器大型專案，今年1月陸續交貨認列，帶動磁性元件業務出貨動能強勁，訂單能見度約6個月。（編輯：林家嫻）1140205