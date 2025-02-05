亞光攜手新加坡MetaOptics 首創全彩照相模組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）亞洲光學今天宣布，與新加坡MetaOptics公司簽訂合作備忘錄，將攜手合作Meta Lens（超透鏡）各項新產品，其中包括世界首創的Meta Lens全彩照相模組。

亞光今天透過新聞稿表示，董事長賴以仁與新加坡MetaOptics公司代表簽訂合作備忘錄，將攜手合作Meta Lens多項新產品。

亞洲光學表示，已經跨足Meta Lens的領域，並專注於單波長紅外線（不可見光）用於顏面識別，及AR（擴增實境）用WAVE GUIDE（導波管），正製作樣品中，目前新加坡MetaOptics公司執行長從事Meta Lens研究已超過6年，運用Meta Lens已經上市的產品，包括懸空式指紋辨識器，超微小型雷射投影機，展示革命性產品全彩照相模組。

透過 Google News 追蹤中央社

展望未來，亞洲光學表示，持續進行Meta Lens先進技術的投入，此次與新加坡MetaOptics公司簽訂合作備忘錄，展現高技術公司與高量產性公司的結合。

亞光近年積極研發Meta Lens技術，高層先前表示，預期可望在2025年開始貢獻營收，主攻臉部辨識、AR等2項應用。（編輯：張均懋）1140205