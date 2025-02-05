加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

亞光攜手新加坡MetaOptics 首創全彩照相模組

2025/2/5 19:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）亞洲光學今天宣布，與新加坡MetaOptics公司簽訂合作備忘錄，將攜手合作Meta Lens（超透鏡）各項新產品，其中包括世界首創的Meta Lens全彩照相模組。

亞光今天透過新聞稿表示，董事長賴以仁與新加坡MetaOptics公司代表簽訂合作備忘錄，將攜手合作Meta Lens多項新產品。

亞洲光學表示，已經跨足Meta Lens的領域，並專注於單波長紅外線（不可見光）用於顏面識別，及AR（擴增實境）用WAVE GUIDE（導波管），正製作樣品中，目前新加坡MetaOptics公司執行長從事Meta Lens研究已超過6年，運用Meta Lens已經上市的產品，包括懸空式指紋辨識器，超微小型雷射投影機，展示革命性產品全彩照相模組。

google news透過 Google News追蹤中央社

展望未來，亞洲光學表示，持續進行Meta Lens先進技術的投入，此次與新加坡MetaOptics公司簽訂合作備忘錄，展現高技術公司與高量產性公司的結合。

亞光近年積極研發Meta Lens技術，高層先前表示，預期可望在2025年開始貢獻營收，主攻臉部辨識、AR等2項應用。（編輯：張均懋）1140205

#Meta
#新加坡
#賴以仁
#亞光
#亞洲
#亞洲光學
賴以仁
傳切入Tesla機器人 亞光：今年小量生產客戶不只一家
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：