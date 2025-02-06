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中菲行：1月空運價持穩 台灣、東南亞需求強勁

2025/2/6 12:37
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（中央社記者江明晏台北6日）大型貨攬業者中菲行觀察，1月空運市場台灣與東南亞等市場需求強勁，受惠AI（人工智慧）及智慧運算相關產品帶動，但成長有限，運價維持平穩，海運市場則因罷工危機解除運價下跌。

中菲行1月自結集團營業額達新台幣22.9億元，年增20.9%，其中空運營業額占比61%，年增20.6%，海運營業額占33.5%，年增24%，物流營業額占5.5%，年增7%。

回顧1月市場變化，中菲行指出，空運市場方面，亞洲地區市場仍然繁忙，台灣、新加坡、越南、印尼、印度和泰國等市場需求強勁，受惠AI（人工智慧）及智慧運算相關產品雖然持續帶動需求，但是成長有限，運價維持平穩。

針對1月海運市場，中菲行表示，雖然因為農曆春節過年海運需求略有增加，但是不如往年水準，加上美國東岸和墨西哥灣港口的罷工危機解除，運價因而下跌。

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