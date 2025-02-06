中菲行：1月空運價持穩 台灣、東南亞需求強勁

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（中央社記者江明晏台北6日）大型貨攬業者中菲行觀察，1月空運市場台灣與東南亞等市場需求強勁，受惠AI（人工智慧）及智慧運算相關產品帶動，但成長有限，運價維持平穩，海運市場則因罷工危機解除運價下跌。

中菲行1月自結集團營業額達新台幣22.9億元，年增20.9%，其中空運營業額占比61%，年增20.6%，海運營業額占33.5%，年增24%，物流營業額占5.5%，年增7%。

回顧1月市場變化，中菲行指出，空運市場方面，亞洲地區市場仍然繁忙，台灣、新加坡、越南、印尼、印度和泰國等市場需求強勁，受惠AI（人工智慧）及智慧運算相關產品雖然持續帶動需求，但是成長有限，運價維持平穩。

針對1月海運市場，中菲行表示，雖然因為農曆春節過年海運需求略有增加，但是不如往年水準，加上美國東岸和墨西哥灣港口的罷工危機解除，運價因而下跌。

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因全球政治局勢變化多端，加上美國總統川普（Donald Trump）再度開啟新一波貿易戰，增添航運市場前景變數，散裝航運商多抱持審慎態度。

慧洋-KY表示，美國對各地區域衝突態度轉趨積極，未來戰後重建可望帶動原物料需求，並進一步推升散裝運價、指數回升，至於全球最大原物料需求國中國，由於經濟復甦力道不如預期強勁，再加上貿易關稅等多重因素影響，連帶影響去年散裝第4季傳統旺季行情，今年將持續觀察年後運價走勢。（編輯：楊凱翔）1140206