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2024年壽險業避險換匯成本3851億元 再創新高

2025/2/6 20:24（2/6 21:01 更新）
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金管會統計2024年壽險業避險工具換匯成本達3851億元，創歷史新高。（中央社檔案照片）
金管會統計2024年壽險業避險工具換匯成本達3851億元，創歷史新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北6日電）壽險業有近7成可運用資金投放海外，據金管會統計，2024年壽險業避險工具換匯成本共砸下新台幣3851億元，改寫歷史新高，淨匯兌損失達3029億元，同步改寫歷史新高。

金管會今天公布，2024年新台幣兌美元貶幅達6.24%，整體壽險業避險前共有高達8837億元兌換利益，但避險工具產生7093億元損失，避險工具換匯成本也居高不下，全年飆至3851億元的史上新高水準。

再經過提存922億元外匯價格變動準備金後，壽險業2024年淨匯兌損失達3029億元，同步改寫史上新高。

近年外匯避險成本節節攀升，為減輕壽險業沉重避險負擔，金管會2024年8月公布外匯準備金新制，包括開放壽險業申請將5類準備金轉列充實外匯準備金水位，若有意適用新制，壽險公司必須先經董事會通過，再向金管會申請。

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目前共4家壽險公司向金管會申請適用外匯準備金新制獲准，分別為友邦人壽、新光人壽、凱基人壽及台新人壽，合計轉列354億元充實外匯準備金。截至目前為止，暫無其他壽險公司向金管會遞件申請適用外匯準備金新制。

金管會統計揭露，雖然避險成本仍居高，但受惠資本市場暢旺，壽險業淨投資利益豐收，2024年整體壽險業稅前淨利仍達3155億元，創歷史次高，年增2.91倍。（編輯：林淑媛）1140206

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