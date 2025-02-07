裕隆展望今年拚電動車普及化 裕隆城營收挑戰57億

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）裕隆集團今天舉行新春開工祈福儀典，執行長嚴陳莉蓮帶領集團高階主管一起祈拜，她表示，裕隆全力打造台灣普及電動車市場，提升電動車市占率，並打造韌性汽車價值鏈，為台灣汽車產業開創新出路。

嚴陳莉蓮透過直播視訊與裕隆旗下各公司拜年，她指出，2024年上半年集團有不錯開局，下半年雖遇環境逆風、目標受到一些阻礙，但集團創立70多年來，都在大風大浪中不斷前進，從中展現團隊的韌性。

展望金蛇年，嚴陳莉蓮表示，裕隆集團持續在價值鏈開放平台及移動服務生態系的發展策略下，打造韌性汽車價值鏈，為台灣汽車產業開創新出路。

嚴陳莉蓮表示，今年裕隆集團持續導入與推動電動車款，布局交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）生態系，今年裕隆集團持續以多元管道助力電動車普及化。

裕隆說明，除了納智捷（LUXGEN）與Nissan品牌的乘用車領域，持續推出新車款外，在電動商用車，中華汽車也將推出自主開發的3.5噸電動商用車，搭配現行電動輕商貨車，建構完整電動商用車產品線。

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在移動服務生態系，裕隆指出，集團旗下格上租車與LINE GO將持續深化以人工智慧（AI）數位化、綠能化及平台化策略，以一站式移動整合平台搶攻市場。

在新店裕隆城規劃，裕隆指出，2024年開業第1年，年營收達到新台幣55億元，人流突破千萬次。展望今年，裕隆城目標挑戰新高營收突破57億元。（編輯：潘羿菁）1140207