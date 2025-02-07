台積電漲10元 台股上揚161點收23478點

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（中央社記者潘智義台北7日電）台股今天開低走高，在權值股台積電撐盤下，指數收復23400點大關，終場上漲161.67點、漲幅0.69%，收在23478.27點，成交金額新台幣3517.2億元，8大類股僅機電類股收紅。

權值股台積電收1125元，漲10元，漲幅0.9%；鴻海收178元，漲2.89%；聯發科收平盤1525元。

AI概念股廣達收252元，上揚3.92%，緯創收104.5元，漲0.97%；緯穎收2190元，漲3.3%。

今天亮燈漲停個股包括網通廠華星光250元、印刷電路板族群建榮43.6元、德宏13.5元、IC設計服務廠大中105.5元，以及工業電腦宸曜235.5元等。

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新光投信董事長劉坤錫表示，DeepSeek對AI股價衝擊已緩和，但DeepSeek打亂原本以台積電、輝達（NVIDIA）主導的一條龍AI產業鏈，產業將趨向多元發展，除硬體之外，軟體也將成AI產業重要的角色，隨著AI產業多元發展，預期台股短線呈現箱型區間整理。

宏遠投顧表示，DeepSeek推出低價人工智慧（AI），但對美、台硬體科技股產生衝擊，短線個股受惠或受害情況不同，所以形成個股表現。（編輯：潘羿菁）1140207