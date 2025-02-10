台指期夜盤回檔 法人：台股關注川普晶片關稅變數

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美國總統川普可能於本週宣布對諸多國家、包括台灣製造半導體產品課徵關稅，台積電美股ADR下挫2%，盤後下跌，台指期10日夜盤回檔182點。法人分析，台股本週動向震盪難免，觀察台積電等AI概念股和電子權值股修正幅度，靜待籌碼沉澱。

美國總統川普（Donald Trump）於美國時間9日表示，他10日將宣布對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，包括從加拿大和墨西哥進口，而且也將宣布其他關稅措施。

外媒報導，川普可能於本週宣布對諸多國家課徵對等關稅，其中包括對台灣製造的半導體產品徵收關稅。經濟部規劃由主掌貿易業務的次長江文若，11日率團赴華府與川普團隊溝通。

台積電美國存託憑證（ADR）7日下挫2.08%，收206.12美元，盤後也小幅下跌。台指期10日夜盤回檔182點，收23246點。

台積電將於台灣時間12日首次在美國召開董事會，台積電最大股東行政院國家發展基金管理會，法人董事代表國發會主委劉鏡清，8日已啟程赴美，將參與台積電董事會。

本土投顧法人表示，台股本週動向受川普課徵對等關稅消息影響，震盪難免，市場不確定因素增加，投資人買盤將觀望卻步，觀察台積電為首AI概念股和電子權值股修正幅度，賣壓出籠後靜待籌碼沉澱。

獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）日前發文分析，若川普課稅僅適用在獨立晶片，影響範圍較小，若川普將進口關稅項目擴大到包括繪圖處理晶片（GPU）、模組等廣泛半導體類別，結果可能是災難性的，可能打擊美國在人工智慧（AI）領域競爭力。他認為，川普真正目的希望台積電在美國進行更多投資。

觀察台股7日表現，台積電擺尾，千元高價股勁揚，助加權指數終場上漲161.67點，收在23478.27點，穩站所有均線，成交值新台幣3517.20億元。三大法人同步買超合計214.82億元，其中外資及陸資買超141.66億元，三大法人均連3個交易日買超台股。

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在台指期淨部位，三大法人7日淨空單減少118口至7511口，其中外資淨空單減少1134口至2萬9862口。

不過美股四大指數7日表現，因美國公布非農就業數據等經濟數據引發通膨憂慮影響收黑，其中道瓊工業指數終場下跌444.23點，或0.99%，收44303.40點，以科技股為主的那斯達克指數下挫268.59點，或1.36%，收19523.40點，費城半導體指數下跌83.244點，或1.63%，收5009.344點。（編輯：楊凱翔）1140210