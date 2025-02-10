貨櫃三雄1月營收年月雙增 航運市場今年展望多變

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（中央社記者江明晏台北10日電）貨櫃三雄1月營收全數出爐，月增率和年增率均寫下雙成長，展望全年航運市場，業者表示，農曆年後出貨動能轉弱，影響運價表現，而貿易衝突及保護主義恐擾亂供應鏈，加上地緣政治因素，全年航運需求多變難料。

受市場上對國際局勢變化預期的影響，及年節前出貨量增加，長榮海運1月合併營收新台幣422.48億元，月增10.78%、年增49.01%。

陽明海運1月營收175.93億元，月增2%，年增25.69%，陽明海運指出，市場運價回升，但農曆春節仍影響貨量，1月營收較去年12月略增。

展望後續，陽明援引法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測指出，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為5.7%，需求成長為2.5%，顯示供需差距缺口收斂。

陽明指出，目前整體航運市場受農曆春節假期與節後出貨動能轉弱影響，運價指數表現呈現壓力，美國經濟成長動能強勁、歐元區仍舊疲軟、中國持續放緩，加上貿易衝突及保護主義可能擾亂供應鏈，未來經貿前景與整體航運需求存在不確定性。

陽明表示，1月19日以色列與哈瑪斯分階段停火協議生效，目前進入第二階段的停火協議談判，是否能永久結束戰爭待後續談判結果；恢復航行蘇伊士運河將在確保人員貨載安全無虞的情況下再行研議，目前主要航商依停火協議發展趨勢審慎評估。

陽明海運強調，持續優化亞洲區航線布局，掌握東南亞新興經濟體的成長商機，鑒於越南航運市場發展動能，將針對現行日本（關西）－台灣－華南航線延伸服務至越南海防，預計自3月初啟航。

萬海航運1月合併營收146.73億元，月增1.97%，年增58.59%。萬海指出，受惠市場運價回升，雖春節長假部分工廠休息，1月貨量有所減少，但營收相較去年12月及去年同期都有所成長。

展望2025年上半年，萬海指出，市場受到美國關稅政策不確定性影響，中東地緣政治緩和，但短時間紅海通行仍有風險，加上因天候不佳，船舶大型化造成港口擁擠，導致全球航班延遲或空班，船舶周轉率下滑，供應鏈不順等問題，將檢視個別市場需求變化，調整航線及船舶布局。

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大型貨攬業者台驊1月合併營收21.62億元，月增5.54%，年增33.69%。

台驊表示，短期內市場受農曆新年假期影響，工廠產能尚未完全恢復，且全球貿易環境面臨美國川普政府關稅政策多變、地緣政治風險升溫等不確定因素；然而，隨全球經濟復甦、貿易需求回溫，海運及內貿物流市場可望逐步回穩。（編輯：張均懋）1140210